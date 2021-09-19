Москва обвинила Брюссель в оскорблении интеллекта россиян

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал доклад Европарламента по отношениям с Москвой классическим образцом вмешательства во внутренние дела страны, передает РИА «Новости».

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Дипломат объяснил, что в документе «охаены» нынешняя российская власть и прописано, какой она должна быть, а также содержатся конкретные указания, как России нужно изменить избирательное законодательство.

Если в Брюсселе считают, что такие резолюции способны подтолкнуть россиян к протестам, то они плохо знают Россию и ее народ, считает Чижов.

«Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти «путь к свету». Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно», — сказал постпред РФ при ЕС.

Он также отметил, что громкие происшествия уголовного характера, включая убийство политика Бориса Немцова и дело Скрипалей, подаются в утвердительном ключе, как якобы уже доказанные действия российских спецслужб.

При этом данный доклад не выражает официальную позицию Евросоюза, добавил дипломат.