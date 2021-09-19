Явка на выборах в Госдуму составила 35,69%

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 10.00 мск воскресенья составила 35,69%. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

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«Явка составляет 35,69%», - приводит ТАСС слова Памфиловой.

По словам главы ЦИК, наибольшая явка наблюдается в республиках Тува, Кабардино-Балкария и Чечня.

В Чеченской республике проголосовали 76,15% избирателей, явка в Кабардино-Балкарии составила 69,18%, в Туве свои голоса отдали уже 67,27% граждан.

Минимальный процент избирателей проголосовал в Санкт-Петербурге – 20,69. Явка в Ярославской области составила 21,7%, во Владимирской области участие в голосовании приняли 21,97% избирателей.

Выборы в России проходят в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Избирательные участки закроются в воскресенье в 20.00 по местному времени.