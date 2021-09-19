Во Франции призвали «как можно быстрее» признать Крым российским

Бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что хотел бы, чтобы власти Франции как можно быстрее признали Крым частью Российской Федерации . Его слова приводит РИА «Новости»

«Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее», - сказал Вуазен.

Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. В Крыму образован 1131 избирательный участок. 39 участков действуют в местах временного пребывания избирателей: 37 – в медицинских учреждениях, один – в симферопольском СИЗО и еще один – на территории международного аэропорта «Симферополь». Участки в больницах и СИЗО будут работать только в финальный день голосования, 19 сентября.