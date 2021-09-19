Во Франции призвали «как можно быстрее» признать Крым российским

Бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что хотел бы, чтобы власти Франции как можно быстрее признали Крым частью Российской Федерации. Его слова приводит РИА «Новости»
«Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее», - сказал Вуазен.
По словам политика, санкции, наложенные на Россию после присоединения Крыма, принесли пользу не Западу, а России.
Мишель Вуазен находится в Крыму в составе группы международных наблюдателей за выборами в Государственную думу.
Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. В Крыму образован 1131 избирательный участок. 39 участков действуют в местах временного пребывания избирателей: 37 – в медицинских учреждениях, один – в симферопольском СИЗО и еще один – на территории международного аэропорта «Симферополь». Участки в больницах и СИЗО будут работать только в финальный день голосования, 19 сентября.