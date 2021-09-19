Дипломат посоветовал Евросоюзу поучиться у России организации выборов

«Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что [в России] есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти "путь к свету". Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно», - заявил постпред России при ЕС.