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Дипломат посоветовал Евросоюзу поучиться у России организации выборов

Вероника Полынина
18 минут назад

Странам Евросоюза стоило бы брать с России пример в плане организации выборов и обеспечению их прозрачности. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС.

Дипломат посоветовал Евросоюзу поучиться у России организации выборов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, за последние годы Центризбирком добился большого прогресса по части транспарентности и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения.

«И, если посмотреть, как проходят выборы в сам Европарламент, - это, мягко говоря, странная и довольно унылая картина», - констатировал Чижов.

Он добавил, что выборы в Европейский парламент организуются в каждой стране отдельно, а общеевропейского избиркома вообще не существует. При этом, по словам дипломата, европейцы учиться у России не хотят.

Чижов также назвал надменной и оскорбительной последнюю резолюцию Европарламента по России, которая, в частности, содержит призыв к различным европейским институтам не признавать итоги выборов в Госдуму.

«Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что [в России] есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти "путь к свету". Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно», - заявил постпред России при ЕС.

Выборы в Госдуму проходят в России 17-19 сентября.

Политика,Владимир Чижов,Европарламент,Центризбирком России,Госдума,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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