Дипломат поставил российские выборы в пример Евросоюзу

«Если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то ЕСсовцам у нас только поучиться остается. Впрочем, учиться они не хотят», — цитирует Чижова ТАСС.