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Дипломат поставил российские выборы в пример Евросоюзу

Ura.Ru
43 минуты назад

Центризбирком РФ в последние годы провел большую работу в части открытости выборной кампании в России. Поэтому странам Евросоюза следует перенимать опыт у своего восточного соседа. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат поставил российские выборы в пример Евросоюзу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то ЕСсовцам у нас только поучиться остается. Впрочем, учиться они не хотят», — цитирует Чижова ТАСС.

Российский дипломат отметил, что в настоящее время выборы, к примеру, в Европарламент проходят «довольно уныло». Кроме того, по словам Чижова, у европейских стран по-прежнему нет своего общеевропейского избиркома.

Ранее Европарламент принял резолюцию, согласно которой страны ЕС отказываются принимать итоги проходящих в России в настоящее время выборов. По мнению Чижова, подобная позиция западных стран является в первую очередь оскорблением для обычных российских граждан и не подтолкнет их к каким-либо антиправительственным выступлениям.

Политика,Владимир Чижов,Европарламент,Центризбирком России,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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