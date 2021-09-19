Дипломат поставил российские выборы в пример Евросоюзу

Центризбирком РФ в последние годы провел большую работу в части открытости выборной кампании в России. Поэтому странам Евросоюза следует перенимать опыт у своего восточного соседа. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то ЕСсовцам у нас только поучиться остается. Впрочем, учиться они не хотят», — цитирует Чижова ТАСС.
Российский дипломат отметил, что в настоящее время выборы, к примеру, в Европарламент проходят «довольно уныло». Кроме того, по словам Чижова, у европейских стран по-прежнему нет своего общеевропейского избиркома.
Ранее Европарламент принял резолюцию, согласно которой страны ЕС отказываются принимать итоги проходящих в России в настоящее время выборов. По мнению Чижова, подобная позиция западных стран является в первую очередь оскорблением для обычных российских граждан и не подтолкнет их к каким-либо антиправительственным выступлениям.