Тихановская решила «выстроить новые отношения» с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в случае своего прихода к власти намерена построить «новые отношения» с Россией. Данное заявление размещено на сайте оппозиционного политика.

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Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договорённости с Россией, — отметила Тихановская.

Эти отношения она намерена строить на нескольких принципах: верховенстве права и прозрачности и открытости договорённостей.

Третий принцип: Беларусь станет партнёром, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счёт обмана торговых партнёров, — добавила Тихановская.

По словам политика, в случае смены власти в стране Белоруссия будет заинтересована в прямых иностранных инвестициях, в том числе из России, которые позволят модернизировать производства и повысить квалификацию белорусских рабочих.

Тихановская при этом пообещала России уверенность в исполнении взятых Белоруссией обязательств и возможность иметь полноценного торгового и инвестиционного партнёра вместо того, который «всё время просит в долг». При этом политик подчеркнула, что гипотетическая новая власть также не может не признать договорённости, существующие между двумя странами после 5 ноября 2020 года.