В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Тихановская решила «выстроить новые отношения» с Россией

News.ru
31 минуту назад

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в случае своего прихода к власти намерена построить «новые отношения» с Россией. Данное заявление размещено на сайте оппозиционного политика.

Тихановская решила «выстроить новые отношения» с Россией
Фото: ReutersReuters

Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договорённости с Россией, — отметила Тихановская.

Эти отношения она намерена строить на нескольких принципах: верховенстве права и прозрачности и открытости договорённостей.

Третий принцип: Беларусь станет партнёром, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счёт обмана торговых партнёров, — добавила Тихановская.

По словам политика, в случае смены власти в стране Белоруссия будет заинтересована в прямых иностранных инвестициях, в том числе из России, которые позволят модернизировать производства и повысить квалификацию белорусских рабочих.

Тихановская при этом пообещала России уверенность в исполнении взятых Белоруссией обязательств и возможность иметь полноценного торгового и инвестиционного партнёра вместо того, который «всё время просит в долг». При этом политик подчеркнула, что гипотетическая новая власть также не может не признать договорённости, существующие между двумя странами после 5 ноября 2020 года.

Тихановская приедет во Францию по приглашению главы МИД

Ранее сообщалось, что Минский областной суд приговорил оппозиционеров Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно. Оппозиционеры признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им. Согласно решению суда Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима.
Политика,Мария Колесникова,Светлана Тихановская,ФСИН,МИД,
46
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители