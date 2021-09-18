Захарова высказалась о возможности отмены закона об иноагентах в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что закон об иностранных агентах в России не упразднят. Он нужен для сдерживания влияния Западных на территории РФ. Об этом она написала в своей колонке на сайте радио «Эхо Москвы».

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«Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны», - предсказала Захарова. .

В своей публикации она напомнила о характере американского закона об иностранных агентах.

По мнению Захаровой, в США могут объявить иноагентом практически любого человека или юридическое лицо. Она отметила, что в России, в отличии от Америки, статусом иноагента может быть наделен лишь ограниченный перечень субъектов. А именно: некоммерческие организации, общественные объединения, иностранные СМИ и информационные ресурсы и юрлица, созданные для трансляции материалов СМИ-иноагентов на российской территории. В этот же список могут попасть физлица, занимающиеся аналогичной деятельностью.