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Песков объяснил неправильную дату на часах Путина

Майк Габриелян
2 часа назад

Стало известно, почему ручные часы президента России Владимира Путина отстают на неделю. Замеченную пользователями неправильную дату объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Песков объяснил неправильную дату на часах Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», - сказал Песков.

Ранее в СМИ появились фотографии Путина, сделанные в его рабочем кабинете во время электронного голосования. Самые внимательные россияне разглядели, что на ручных часах президента окошко с датой показывало 10 сентября. При этом президент дистанционно выбрал кандидатов накануне, 17 сентября.

Владимир Путин 14 сентября ушел на карантин, поскольку в его окружении несколько человек заразились COVID-19. Президент проголосовал онлайн, при помощи Госуслуг. В семи регионах России, включая Москву, разрешено интернет-голосование.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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