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Собянин проголосовал на выборах в Госдуму

Ювелина Бернст
1 час назад

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, передает РИА «Новости».

Собянин проголосовал на выборах в Госдуму
Фото: ТАССТАСС

Собянин проголосовал через свой телефон в помещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной.

Мэр отметил, что дистанционное электронное голосование впервые применяется на федеральных выборах в Госдуму, и в Москве оно показало себя технологически устойчивым и надежным. Такое голосование позволяет значительно активизировать избирателей, а также упростить и сделать комфортной процедуру голосования. Как и за выборами на обычных избирательных участках, за онлайн-голосованием наблюдает Общественный штаб, что гарантирует его надежность и беспристрастность, добавил Собянин.

Минцифры тем временем сообщило о DDoS-атаке на инфраструктуру электронного голосования утром 17 сентября. Атаки, по данным ведомства, осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины.

Выборы в Госдуму восьмого созыва в 2021 году проходят с 17 по 19 сентября. В Москве также проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в Щукино.

Политика,Сергей Собянин,Мосгордума,Госдума,РИА Новости,
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