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МИД России потребовал от талибов выполнения обещаний

Lenta.ruиещё 3
33 минуты назад

«Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) должен выполнить свои обещания по стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

МИД России потребовал от талибов выполнения обещаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, проблемы в Афганистане обернулись для России и стран Центральной Азии ростом экстремистских рисков. В МИД потребовали от талибов стабилизировать внутриполитическую ситуацию в государстве.

«Мы ожидаем от движения "Талибан" выполнения тех обещаний, которые давались в ряде его заявлений. Не все проходит гладко, но тем не менее мы рассчитываем, что удастся совместными усилиями добиться стабилизации в этой стране», — сообщил Руденко.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, как Москва взаимодействует с радикальным движением. По его словам, на данный момент все рабочие вопросы с талибами решаются. Дипломат подчеркнул, что альтернативы власти боевиков в стране нет, однако долгоиграющие выводы делать пока рано.

Политика,Дмитрий Жирнов,Андрей Руденко,Талибан,МИД,ИТАР-ТАСС,
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