МИД России потребовал от талибов выполнения обещаний

«Мы ожидаем от движения "Талибан" выполнения тех обещаний, которые давались в ряде его заявлений. Не все проходит гладко, но тем не менее мы рассчитываем, что удастся совместными усилиями добиться стабилизации в этой стране», — сообщил Руденко.