На Украине обвинили Россию в попытке «заморозить» страну

В Киеве заявили, что Россия рекордно подняла цены на газ в Европе, чтобы избавиться от транзита и «заморозить» Украину. Так считает журналист телеканала «Еспресо» Виталий Портников, передает РИА «Новости».

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Он обвинил Москву в стремлении создать искусственный дефицит и тем самым повлиять на сертификацию «Северного потока — 2». Сертификация позволит использовать газопровод на полную мощность и отказаться от транзита через Украину. Это приведет к ликвидации Украины как государства, уверен Портников.

«Потеря Украиной транзитного статуса по расчетам Кремля позволит значительно усилить давление на украинское руководство, ударить по социальной сфере страны, облегчить возможность военного нападения на нее и в конечном счете ликвидировать украинскую государственность», — заявил Портников

Он подчеркнул, что Европа не сможет решить проблему. Цены для Киева продолжат расти, а в 2024 году контракт по транзиту российского газа завершится. В итоге Россия попросту «заморозит» Украину.

Газопровод «Северный поток — 2» был завершен на прошлой неделе. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021 года.