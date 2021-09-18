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Член СПЧ сообщил, что серьезных нарушений на выборах в Госдуму пока не выявлено

ТАССиещё 2
1 час назад

Серьезные нарушения на выборах в Госдуму к настоящему моменту не зафиксированы. Об этом сообщил председатель мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.

Член СПЧ сообщил, что серьезных нарушений на выборах в Госдуму пока не выявлено
Фото: ТАССТАСС

"Ничего серьезного пока нет. Не поступало ни от коллег, ни у меня тоже [нет]", - сказал он ТАСС в субботу.

Видео дня

Точенов отметил, что мониторинговая рабочая группа проверяет поступившую информацию из Интернета о якобы имевших место вбросах на избирательных участках.

"Вчера вечером пришла информация, что в одном из районов Самарской области якобы вброс был, и видео представлено, было подано заявление. И сегодня сотрудники правоохранительных органов выезжали туда, разбирались, опрашивали, смотрели видео у этого наблюдателя в телефоне. Выяснилось, что избиратель четыре бюллетеня сложил, скрутил и ощущение такое, что это вброс пачки бюллетеней - у них выборы и федеральные, и областные. Соответственно, четыре бюллетеня", - сказал он.

Другая ситуация с якобы нарушениями была связана с видео, где вводятся бюллетени в КОИБы с голосования на дому.

"Это действие, предусмотренное законом, на видео видно, что наблюдатели смотрят (по-моему, в Севастополе это было), члены комиссии смотрят. То есть не подтверждается [вброс]. [Есть] наблюдение, а преподносится как нарушение", - сказал он. Точенов подчеркнул, что происходящее на видео - "процедура, предусмотренная законом". "Где нет КОИБов, там в сейф-пакеты [помещаются бюллетени с домашнего голосования] и опечатываются, где есть КОИБы - эти бюллетени вводятся сразу в КОИБы", - пояснил он.

Центризбирком 18 августа подписал соглашение о взаимодействии на выборах с СПЧ и с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Политика,Совет по правам человека,Центризбирком России,Госдума,МВД,ИТАР-ТАСС,
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