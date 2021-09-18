Член СПЧ сообщил, что серьезных нарушений на выборах в Госдуму пока не выявлено

"Это действие, предусмотренное законом, на видео видно, что наблюдатели смотрят (по-моему, в Севастополе это было), члены комиссии смотрят. То есть не подтверждается [вброс]. [Есть] наблюдение, а преподносится как нарушение", - сказал он. Точенов подчеркнул, что происходящее на видео - "процедура, предусмотренная законом". "Где нет КОИБов, там в сейф-пакеты [помещаются бюллетени с домашнего голосования] и опечатываются, где есть КОИБы - эти бюллетени вводятся сразу в КОИБы", - пояснил он.