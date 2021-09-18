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Советник Зеленского предложил переименовать Украину

Ювелина Бернст
1 час назад

Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в шутку предложил переименовать страну в Соединенные Земли Украины. Его слова передает YouTube-канал Politeka.

Советник Зеленского предложил переименовать Украину
Фото: FacebookFacebook

«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. < > Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», — сказал политик.

Он объяснил, что в стране много географически обособленных районов со своей микрокультурой, субэтносами, обычаями и историей, поэтому такое название «было бы в самый раз».

Арестович уже предлагал переименовать государство в Украина-Русь, а украинский язык назвать «руський». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ посоветовала переименовать Украину в Укрусь.

Политика,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД,
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