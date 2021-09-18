Советник Зеленского предложил переименовать Украину

Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в шутку предложил переименовать страну в Соединенные Земли Украины. Его слова передает YouTube-канал Politeka.
«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. < > Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», — сказал политик.
Он объяснил, что в стране много географически обособленных районов со своей микрокультурой, субэтносами, обычаями и историей, поэтому такое название «было бы в самый раз».
Арестович уже предлагал переименовать государство в Украина-Русь, а украинский язык назвать «руський». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ посоветовала переименовать Украину в Укрусь.