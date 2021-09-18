"Очень удобно": Песков проголосовал онлайн

"Да. Очень удобно", - сказал представитель Кремля в субботу ТАСС, отвечая на вопрос, проголосовал ли он онлайн.

Ранее дистанционным способом на выборах в Госдуму проголосовали президент РФ Владимир Путин , премьер-министр РФ Михаил Мишустин и ряд членов правительства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.