Медведев обвинил США в испорченных отношениях России с Европой

Я могу сказать по-простому: виноваты в значительной степени американцы. В 2008 году во время грузино-югоосетинского вооружённого конфликта страны смогли найти компромисс. Однако после событий на Украине в 2014 году сделать это не получилось, — поделился с журналистами Медведев.