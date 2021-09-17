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Подсчитана явка на выборах в Госдуму на 20:00 мск

Lenta.ru
18 минут назад

По России явка на выборах в Госдуму на 20:00 мск составила 16,85 процента. Об этом сообщает Центризбирком (ЦИК) России, передает РИА Новости.

Подсчитана явка на выборах в Госдуму на 20:00 мск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

Ранее президент России Владимир Путин, принявший участие в онлайн-голосовании, обратился к россиянам. Он рассчитывает, что граждане проявят активную жизненную позицию. Глава государства также призвал граждан «сделать свой выбор».

Путин обратился к россиянам после голосования на выборах

Голосование на выборах в Государственную Думу проходит в этом году в период с 17 по 19 сентября, одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

Политика,Владимир Путин,Госдума,
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