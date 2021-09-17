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Медведев назвал отличительную черту Меркель

ТК «Звезда»
54 минуты назад

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель - это очень рациональный и прагматичный канцлер Германии, которая всегда умела и умеет слушать собеседника. Так охарактеризовал покидающую свой пост главы страны замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал отличительную черту Меркель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Медведев отметил, что с Меркель ему всегда было комфортно общаться, даже если стороны занимали разные позиции.

«У нее есть хорошая, на мой взгляд, черта для переговорщика и политического деятеля вообще. Во-первых, она умеет слушать. Во-вторых, она умеет сдерживаться. Мне кажется, для политика это вообще неплохая черта», - заявил политик в интервью Deutsche Welle.

Медведев также отметил, что Меркель всегда занимала прогерманскую позицию с учетом союзнических обязательств. Поэтому в том, что между Россией с Европой началось ухудшение отношений, виновата не Германия, а Вашингтон.

Замруководителя Совбеза РФ, который с 2008 по 2012 находился на посту президента России отметил, что в период, когда в Киеве в 2014 году произошел государственный переворот, именно жесткая позиция США, которая свелась к давлению на европейские страны, «привела к тому, что наши отношения стали портиться и закончились введением взаимных санкций».

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