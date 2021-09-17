Захарова поделилась секретом выбора своих нарядов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в последнее время старается покупать одежду российских брендов, чтобы поддержать отечественных производителей. Как она заявила в разговоре с «Газетой.Ru», к такому решению она пришла из-за «истории с импортозамещением».
«Принцип подбора одежды формируется из трех слагаемых: производитель – нравится — цена», – заявила Захарова.
Представитель ведомства отметила, что многие российские бренды предлагали ей стать эксклюзивным поставщиком нарядов, однако она отклоняла такие предложения – по закону она не может принимать подобных подарков.
При этом во многих странах мира ситуация обратная и модные дома стараются показать свои продукты на «публичных людях».
«Я этим и занимаюсь, только за свои деньги», — заключила Захарова.
Напомним, что ранее представитель МИДа любила покрасоваться модными нарядами во время зарубежных командировок. Ее костюмы нередко становились предметом обсуждений в интернете.