Захарова поделилась секретом выбора своих нарядов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в последнее время старается покупать одежду российских брендов, чтобы поддержать отечественных производителей. Как она заявила в разговоре с «Газетой.Ru», к такому решению она пришла из-за «истории с импортозамещением».

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«Принцип подбора одежды формируется из трех слагаемых: производитель – нравится — цена», – заявила Захарова.

Представитель ведомства отметила, что многие российские бренды предлагали ей стать эксклюзивным поставщиком нарядов, однако она отклоняла такие предложения – по закону она не может принимать подобных подарков.

При этом во многих странах мира ситуация обратная и модные дома стараются показать свои продукты на «публичных людях».

«Я этим и занимаюсь, только за свои деньги», — заключила Захарова.