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В Госдуме обвинили США в финансировании дискредитации выборов в России

Lenta.ru
57 минут назад

В Госдуме обвинили США в финансировании дискредитации выборов в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сразу после оглашения итогов голосования выборов в России будет развернута масштабная кампания по непризнанию выборов и оспариванию их результатов. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат обвинил США в финансировании дискредитации выборов в стране и заявил, что связанные с Госдепом американские неправительственные организации (НПО) выделили движению «Голос» (признано иноагентом в России) на это дополнительные денежные средства.

Минюст России признал движение «Голос» иноагентом 18 августа. Оно внесено в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента на территории России. В Совете Федерации назвали это решение справедливым.

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