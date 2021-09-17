Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Как пишет РИА "Новости", российский президент Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, что глава государства 14 сентября в связи с тем, что среди его окружения слишком много случаев заражения COVID-19, ушел на карантин. Позже он отметил, что несколько десятков госслужащих из его окружения заразились коронавирусной инфекцией.