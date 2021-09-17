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Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Vse42.ruиещё 13
18 часов назад

Президент РФ Владимир Путин принял участие в выборах в Государственную Думу онлайн.

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как пишет РИА "Новости", российский президент Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, что глава государства 14 сентября в связи с тем, что среди его окружения слишком много случаев заражения COVID-19, ушел на карантин. Позже он отметил, что несколько десятков госслужащих из его окружения заразились коронавирусной инфекцией.

Ранее сайт VSE42.Ru сообщал, что президент подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Политика,Самоизоляция,Самоизоляция,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
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