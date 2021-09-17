«Не следили за титрами»: Путин рассказал о заболевших COVID-19 в его окружении

В окружении президента России Владимира Путина коронавирусом заразились некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы. Об этом глава государства сказал на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в онлайн-режиме. Личности заболевших российский лидер раскрывать не стал, однако он призвал «не забывать вовремя ревакцинироваться».

Вы говорили о мерах, принимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. <...> Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат, — сказал президент.

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Тем не менее, по словам Владимира Путина, главное, что даже те, кому пришлось столкнуться с инфекцией, переносят её достаточно легко, без серьёзных осложнений.

Президент России Владимир Путин сообщил, что титры антител к коронавирусу у него остаются высокими, и выразил надежду, что вакцина "Спутник V" покажет "реально в жизни" свою высокую эффективность.

"Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни", - сказал глава государства во вторник на совещании с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

Ранее в этот день президент рассказал, что ему пришлось изолироваться из-за контактов с заболевшими ковидом в его окружении.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин из-за этого примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе мероприятиях по линии ШОС и ОДКБ в режиме видео-конференц-связи, а не очно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при этом заверил журналистов, что сам президент абсолютно здоров.

О своевременности ревакцинации

Путин отметил, что в его окружении заразились коронавирусом несколько человек, один из которых "поздновато ревакцинировался".

"В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован", - сказал президент, уточнив, что титр антител у этого человека упал.

"Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато", - добавил Путин.

По словам президента, этот сотрудник через три дня после ревакцинации заболел.

"Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня", - сказал глава государства.

Естественный эксперимент

Сложившуюся вокруг его самоизоляции ситуацию Путин назвал "естественным экспериментом".

"Посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V", - сказал президент.

Он выразил надежду, что "все будет так, как и должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19".

Путин сделал прививку от коронавируса весной. Поначалу он не раскрывал название препарата, которым привился, но в конце июня сообщил, что это был "Спутник". Президент, объясняя свой выбор, отмечал, что привился именно этой вакциной, потому что ему "нужно быть защищенным как можно дольше".

Кроме того, глава государства заявил, что долгое время он не рассказывал о том, каким препаратом вакцинировался, еще и для того, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одной вакцине перед другой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал минимальный срок самоизоляции президента России Владимира Путина.Об этом в четверг, 16 сентября, передает ТАСС.

По его словам, глава государства будет находиться на изоляции не меньше недели.

«Точную продолжительность сейчас сказать нельзя», — отметил он.

Песков также рассказал, что российский лидер проходит необходимое тестирование на коронавирус и работает в обычном режиме.

Президент России Владимир Путин, который в настоящее время находится в режиме самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении, чувствует себя хорошо. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Хорошо. Как обычно, — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, случаи заболевания COVID-19 никак не отразятся на работе сотрудников аппарата президента.

Он также отметил, что случаев тяжелой формы заболевания нет ни у кого из администрации президента РФ. У некоторых людей из окружения Путина болезнь протекает бессимптомно, а у других — в совсем легкой форме благодаря прививке, передает ТАСС.

В условиях пандемии президент России Владимир Путин работает и проживает в своей резиденции в Ново-Огарёво, а не в каком-то бункере. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин сейчас живет в Ново-Огарёво, собственно, где он и жил и до пандемии, — подчеркнул Песков в программе Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Таким образом он прокомментировал мнение, что российского лидера из-за угрозы заразиться коронавирусом прячут в бункере.

Как рассказал представитель Кремля, Путин из Ново-Огарёво приезжает в Кремль. Иногда глава государства «не так часто, как хотелось бы ему, но всё-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно».

На днях Песков заявил, что у президента России Владимира Путина нет кабинетов-двойников в резиденциях для того, чтобы никто не мог понять, где на самом деле находится глава страны.