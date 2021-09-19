Захарова впервые сыграла в баскетбол

«Первый раз вышла на баскетбольную площадку. Или не площадку? Зал, поле?.. Знала, что есть мяч и корзины. Больше не знала ничего», — написала дипломат. Как рассказала Захарова, игра была благотворительной, поэтому «надо было рискнуть». Мероприятие проводилось с целью сбора средств для детей с детским церебральным параличом (ДЦП).