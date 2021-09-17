Путин заявил о необходимости сотрудничать с правительством талибов

Правительство, созданное в Афганистане запрещенным в России радикальным движением «Талибан», не является репрезентативным, но работать с ним необходимо. Об этом, по данным ТАСС, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такое мнение российский лидер высказал на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Движение талибов, став практически полновластным хозяином страны, сформировало свое правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее Афганистана. Это временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным», - пояснил Путин.

При этом, по его словам, налаживать сотрудничество с новыми властями Афганистана необходимо.

«Как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно. И, что касается признания, то, полагаю и согласен с теми, кто высказывался на этот счет, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу», - заметил он.

Глава России предложил выстраивать диалог как «по линии механизма расширенной «тройки» по Афганистану», с участием Китая, Пакистана и США, так и восстановить работу московского формата, в котором участвовали страны ШОС и ОДКБ. Кроме того, по словам Владимира Путина, можно было бы возобновить деятельность контактной группы ШОС - Афганистан, «которая как раз и создавалась для работы с афганскими партнерами».

Президент подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан стал независимым, нейтральным, единым и демократическим государством, свободным от терроризма и наркотиков.