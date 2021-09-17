Памфилова заявила, что на ресурсы онлайн-голосования идут серьезные атаки

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) идут серьезные интернет-атаки, 50% из них - из США.

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"Сейчас уже на наш только портал vybory.gov.ru по ДЭГ очень серьезные атаки идут. Давайте по странам распределение: 50% атак идут из США, из Германии 25% из Кореи - 20%, из Китая - 5%", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в пятницу.

По ее словам, на портал госуслуг "атаки тоже зашкаливают".

"По странам распределение: США - 50%, Германия - 25%, Россия - 10%, Китай - 10%, Украина - 5%". То есть мы не зря не сочиняем ничего, интерес к выборам большой", - отметила глава ЦИК РФ.

Наблюдатели на выборах

Памфилова сообщила, что более 421 тыс. человек заявлено в качестве наблюдателей за ходом голосования на сентябрьских выборах, больше всего наблюдателей направили партии.

"Надеюсь, кто заявился, все придут. На сей момент 421,5 тыс. человек в общей сложности - это наблюдатели, без членов избиркомов с правом совещательного голоса. Большего всего наблюдателей направили политические партии - свыше 257 тыс. человек", - сказала Памфилова.

Она отметила, что больше всего наблюдателей от "Единой России" - 105 тыс. человек, КПРФ направила 31,4 тыс. человек, "Справедливая Россия - За правду" - 28,7 тыс. человек и ЛДПР - 14 тыс. человек.