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Дипломат из «черного списка» Виктория Нуланд может приехать в Россию

Анна Безрукова
13 минут назад

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд готовится к поездке в Россию. Возможно она посетит страну уже этой осенью.

Американский дипломат из черного списка приедет в Россию
Фото: ReutersReuters

По данным «Интерфакс», Москва и Вашингтон сейчас обсуждают детали поездки политика. О точной дате и повестке возможных встреч пока ничего не говорится.

При этом предполагается, что Нуланд может прилететь в РФ в ноябре 2021 года.

«Визит обговаривается... До конкретики что касается собеседников пока дело не дошло», — написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Виктория Нуланд занимает нынешний пост с апреля 2021 года. Ранее она работала на дипломатических должностях в течение 32-х лет — как в демократических, так и в республиканских администрациях. В том числе, в годы президентства Барака Обамы она являлась помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии и ан этом посту неоднократно проводила переговоры по Украине с тогдашним помощником главы РФ Владиславом Сурковым. В администрации Джорджа Буша-младшего она занимала должность постпреда США при НАТО.

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В мае 2019 года появилась информация, что Нуланд планировала принять участие в закрытой международной конференции в Москве, но ей было отказано в визе. В российском МИД тогда пояснили, что дипломата внесли в «черные списки», что стало ответом на американские персональные санкции в отношении граждан РФ.

Следует отметить, что Москва такие списки полностью не публикует.

Политика,Владислав Сурков,Виктория Нуланд,Джордж Буш,Барак Обама,НАТО,МИД,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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