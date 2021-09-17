Американский дипломат из черного списка приедет в Россию

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд готовится к поездке в Россию. Возможно она посетит страну уже этой осенью.

Фото: Reuters Reuters

По данным «Интерфакс», Москва и Вашингтон сейчас обсуждают детали поездки политика. О точной дате и повестке возможных встреч пока ничего не говорится.

При этом предполагается, что Нуланд может прилететь в РФ в ноябре 2021 года.

«Визит обговаривается... До конкретики что касается собеседников пока дело не дошло», — написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Виктория Нуланд занимает нынешний пост с апреля 2021 года. Ранее она работала на дипломатических должностях в течение 32-х лет — как в демократических, так и в республиканских администрациях. В том числе, в годы президентства Барака Обамы она являлась помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии и ан этом посту неоднократно проводила переговоры по Украине с тогдашним помощником главы РФ Владиславом Сурковым. В администрации Джорджа Буша-младшего она занимала должность постпреда США при НАТО.

В мае 2019 года появилась информация, что Нуланд планировала принять участие в закрытой международной конференции в Москве, но ей было отказано в визе. В российском МИД тогда пояснили, что дипломата внесли в «черные списки», что стало ответом на американские персональные санкции в отношении граждан РФ.