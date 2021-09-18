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В Крыму предостерегли Прагу от передачи россиянина Франчетти Киеву

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов заявил, что в случае передачи Чехией Украине российского гражданина Александра Франчетти, его жизнь окажется под угрозой. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Крыму предостерегли Прагу от передачи Франчетти Киеву
Фото: OpenUkraine/t.meOpenUkraine/t.me

По его словам, следует подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на действия Праги с ходатайством о принятии судом мер о запрете выдачи россиянина Украине, «власти которой не способны обеспечить на своей территории права и свободы человека и гражданина и гарантировать безопасность выдаваемых им лиц».

Молохов считает, что ситуация с Франчетти станет «лакмусовой бумажкой» истинного отношения руководства Чехии к перспективам нормализации отношений с Россией.

Активиста Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Мужчина поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик уточнял, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь Россия запросила у Чехии подробности задержания россиянина.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Политика,Выборы на Украине,Крым наш,Александр Молохов,ЕСПЧ,
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