Литва обвинила Россию в подготовке газового кризиса в Европе

«Надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа < > Россия замедлила поставки газа — с тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, дабы ускорить запуск «Северного потока — 2», — цитирует слова Крейвиса LRT.