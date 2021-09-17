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Литва обвинила Россию в подготовке газового кризиса в Европе

Газета.Ruиещё 2
5 часов назад

Глава минэнерго Литвы Дайвис Крейвис заявил, что в ближайшее время Европа может столкнуться с газовым кризисом из-за сокращения поставок российского газа. По его словам, Москва якобы идет на такие меры для ускорения запуска «Северного потока — 2».

Литва обвинила Россию в подготовке газового кризиса в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа < > Россия замедлила поставки газа — с тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, дабы ускорить запуск «Северного потока — 2», — цитирует слова Крейвиса LRT.

Он также признал, что проблемы Европы связаны не только с Россией, но и общим снижением поставок газа в Евросоюз, и ростом цен на энергоресурсы. Крейвис подчеркнул, что хранилища газа в Италии и Германии уже пусты.

Политика,Еврокомиссия,Минэнерго,ЕС,Москва,Россия,Литва,
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