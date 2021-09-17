Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО", - заявил Путин в пятницу, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС.