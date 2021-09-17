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Путин сравнил с бегством поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана

ТАССиещё 5
8 минут назад

Президент РФ Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством.

Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством
Фото: ReutersReuters

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО", - заявил Путин в пятницу, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС.

Он призвал задействовать потенциал ШОС для содействия инклюзивному мирному процессу в Афганистане.

Путин высказался о ситуации в Афганистане

"Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма", - заявил глава российского государства.

Нужно стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний, считает Путин.

"Смена власти [в Афганистане] прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы [движение "Талибан" запрещено в РФ] контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - подчеркнул российский лидер.

Также президент РФ призвал подумать о возобновлении деятельности контактной группы ШОС - Афганистан. "Можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС - Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами", - сказал Путин.
Политика,Владимир Путин,Талибан,НАТО,ШОС,Афганистан,Соединенные Штаты,
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