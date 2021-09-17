«Освободительный поход»: МИД об операции СССР в Польше в 1939 году

Министерство иностранных дел России назвало «освободительным походом» вторжение Красной армии в Польшу 17 сентября 1939 года. Сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте МИД в Twitter.

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«17 сентября 1939 года Красная армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — сказано в сообщении.

По данным министерства, советское руководство направило войска в Польшу для защиты народов Западной Белоруссии и Западной Украины от германской армии. МИД отмечает, что Варшава «демонстрировала поддержку агрессивной политике нацистов, отвечающей ее экспансионистским планам».

Министерство считает, что Москва не могла позволить Гитлеру захватить всю Польшу, так как «это бы ухудшило позиции СССР на западном направлении».

Советское вторжение в Польшу состоялось в рамках секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, заключенного в 1939 году между СССР и Третьим рейхом. В рамках документа в зону интересов Советского Союза передавались территории Прибалтики, Польши и Бессарабии.