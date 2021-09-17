«По-барабану»: В Крыму ответили на решение Европарламента по выборам

Жителям Крыма безразличен отказ Европарламента признавать выборы на территории полуострова.
Об этом сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, который сравнил позицию европейских депутатов с лаем собаки Моськи из басни Ивана Крылова «Слон и Моська».
«Оценка и реакция Европарламента на выборы в Крыму нам по барабану», — сказал политик. По его словам, это никак не отразится на проведении и итогах выборов, которые состоятся «несмотря на угрозы, запугивания и провокации извне», сообщает ТАСС.
Ранее Европарламент назвал выборы в Крыму незаконными и утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан Евросоюза за участие в наблюдении за выборами на российском полуострове.
Несколько дней назад депутаты Европарламента согласовали проект доклада об укреплении военного потенциала для сдерживания России, а также призвали быть готовым к отказу признавать новый состав Государственной думы, если выборы в России признают нечестными и нарушающими демократические принципы.