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В Крыму ответили на позицию Европарламента по выборам

Елена Прошина
29 минут назад

Жителям Крыма безразличен отказ Европарламента признавать выборы на территории полуострова.

«По-барабану»: В Крыму ответили на решение Европарламента по выборам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, который сравнил позицию европейских депутатов с лаем собаки Моськи из басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

«Оценка и реакция Европарламента на выборы в Крыму нам по барабану», — сказал политик. По его словам, это никак не отразится на проведении и итогах выборов, которые состоятся «несмотря на угрозы, запугивания и провокации извне», сообщает ТАСС.

Ранее Европарламент назвал выборы в Крыму незаконными и утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан Евросоюза за участие в наблюдении за выборами на российском полуострове.

Несколько дней назад депутаты Европарламента согласовали проект доклада об укреплении военного потенциала для сдерживания России, а также призвали быть готовым к отказу признавать новый состав Государственной думы, если выборы в России признают нечестными и нарушающими демократические принципы.

Политика,Европарламент,Госдума,ЕС,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,
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