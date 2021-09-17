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Косачев назвал антироссийский документ полным провалом Европарламента

Елена Прошина
27 минут назад

Европейский парламент принял очередной антироссийский документ, который говорит о полном провале дипломатии Евросоюза на российском направлении.

Полный провал: Косачев раскритиковал антироссийский документ ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, евродепутаты приняли рекомендации Европарламента о направлении политических отношений между Евросоюзом и Москвой в виде резолюции, сообщает «Российская газета».

«Итак, выборы не признаем, рвем торговые и финансовые отношения, убираем Россию со всех диалоговых площадок - это, похоже, и есть «триумф воли» европейской дипломатии, который призван демонстрировать «амбиции влиятельного глобального игрока», — заявил политик.

«Будущие «пряники» за хорошее поведение те же, что и привели к нынешнему «процветанию» Украины: визовая либерализация, свободная торговля и инвестиционные программы», — сообщил Косачев, отметив, что «отцы-основатели единой Европы, думаю, сейчас бы пришли в ужас от шедевров «дипломатии» своих наследников».

Несколько дней назад депутаты Европарламента согласовали проект доклада об укреплении военного потенциала для сдерживания России. Документ подготовил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, а сам проект не станет законодательным актом, обязательным к исполнению, даже если его примут.

Также ЕС призвал быть готовым к отказу признавать новый состав Государственной думы, если выборы в России признают нечестными и нарушающими демократические принципы.

Политика,Андрюс Кубилюс,Константин Косачев,Европарламент,Совет Федерации,Госдума,ЕС,"Российская газета",Москва,
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