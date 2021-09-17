Сахалин и Магадан: В РФ стартовали выборы депутатов Госдумы

Жители Сахалина, Курил (Сахалинская область) и Магаданской области в пятницу утром приступили к голосованию на выборах депутатов Госдумы РФ.

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"В Сахалинской области избирательные участки открылись в 08:00 местного времени (00:00 мск)", - сообщили ТАСС в областной избирательной комиссии Сахалинской области.

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Как рассказали журналистам в пресс-службе островного правительства, всего в области в дни голосования будут работать 302 постоянно действующих избирательных участка: в школах, учреждениях культуры, на объектах транспорта. Кроме того, 13 участков будут открыты в местах временного пребывания избирателей (аэропорт, больницы, СИЗО, места отдыха). Еще 137 - на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании. Напечатано более 375 тыс. бюллетеней.

Также с 08:00 в регионе открылся центр общественного наблюдения. Он будет работать круглосуточно до окончания выборов 19 сентября. Более 600 человек прошли специальное обучение, чтобы стать общественными наблюдателями и следить за ходом голосования вместе с представителями избиркома, рассказал журналистам председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Помимо выборов в Госдуму, в Сахалинской области проходят дополнительные выборы шестерых депутатов собраний Холмского, Анивского, Невельского, Ногликского, Охинского городских округов.

Магаданская область

В одном часовом поясе с Сахалином и Курилами находится Магаданская область. Там в 08:00 также открылись избирательные участки по выборам в Госдуму. В регионе организовано 88 участков, из них половина находится в Магадане. Помимо выборов в Госдуму, на Колыме сейчас также проходят дополнительные выборы одного депутата Гордумы областной столицы по одномандатному избирательному округу 15 и депутатов собрания представителей Северо-Эвенского городского округа.

Помимо избиркома, за ходом голосования в Магаданской области будут следить более 200 независимых наблюдателей. Данные поступают почти со всех избирательных участков региона.