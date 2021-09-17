Почти 105 тысяч человек стали наблюдателями «Единой России» на избирательных участках по всей стране. Они прошли организованное партией обучение основам наблюдения, сообщается на сайте политсилы.

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Как рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, к работе привлечены граждане из абсолютно разные сфер: как учащиеся высших учебных заведений, так и преподаватели юридических университетов.

«Абсолютное большинство наших наблюдателей прошло полноценный курс обучения онлайн. Так как впервые на выборах в Госдуму голосование проходит в течение трех дней, особое внимание уделялось рассмотрению и обсуждению особенностей именно такого формата», — рассказал Ревенко.

Лекции были посвящены формам голосования, организации видеонаблюдения, особенностям работы с сейф-пакетами, правовым аспектам работы, разбору возможных спорных ситуаций. Отдельное внимание было уделено работе со специально созданным приложением «Наблюдатель», в которое загружаются данные по каждому дню голосования, а также возможным нарушениям. Оно используется с 2016 года, но постоянно совершенствуется и доказало свою эффективность.