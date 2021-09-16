Лавров обратился к проживающим за рубежом россиянам

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на думских выборах, соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

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"Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен", — говорится в заявлении.

Лавров подчеркнул, что МИД делает все необходимое для того, чтобы россияне, находящиеся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право.

Он рассказал, что при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, избирательные комиссии сформированы и готовы к работе, в местах компактного проживания граждан России проводятся досрочные и выездные голосования.

Глава дипведомства отметил, что избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства РФ и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности.

Ранее к гражданам обратился президент России Владимир Путин.

Он заявил, что надеется на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление "избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя" любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина РФ.