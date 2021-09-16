Путин посетит Олимпийские игры в Китае

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ваном И в Душанбе.
«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. И конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Проведение XXIV зимней Олимпиады в Пекине запланировано с 4 по 20 февраля 2022 года. Между тем в мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. МИД КНР выразил протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду.