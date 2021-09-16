В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин принял приглашение Пекина посетить зимние Олимпийские игры

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
54 минуты назад

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ваном И в Душанбе.

Путин посетит Олимпийские игры в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. И конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Проведение XXIV зимней Олимпиады в Пекине запланировано с 4 по 20 февраля 2022 года. Между тем в мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. МИД КНР выразил протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду.

Политика,Цзиньпин Си,Сергей Лавров,Владимир Путин,Конгресс США,МИД,РИА Новости,Китай,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители