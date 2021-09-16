Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям"

На Смоленской площади прокомментировали скандал, разразившийся между Парижем и Канберрой из-за решения властей Австралии разорвать соглашение о строительстве подлодок с французской компанией, выигравшей многомиллиардный тендер еще в 2016 году. Накануне австралийский премьер Скотт Моррисон объявил, что сделки не будет - его правительство предпочло французам новый контракт с США .

"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с России по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, Москва и Париж подписали контракт на строительство двух вертолетоносцев класса "Мистраль" в июне 2011 года. В соответствии с ним Франция должна была передать российской стороне первый корабль в ноябре 2014 года. Однако вслед за крымскими событиями страны ЕС ввели санкции против РФ, и возглавлявший Францию Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. А летом 2015-го он и вовсе был расторгнут. Французские военные суда уплыли в Египет, а Москва получила от Парижа компенсацию в размере почти 950 миллионов евро.