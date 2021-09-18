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В России начался второй день выборов в Госдуму

Ura.Ruиещё 7
37 минут назад

В России начался второй день трехдневного голосования на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва. Первые участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 08:00 по местному времени (23:00 мск пятницы).

В России начался второй день выборов в Госдуму
Фото: URA.RUURA.RU

Избирательные участки по всей России будут работать с 8:00 до 20:00 в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Голосование определит 450 депутатов на следующие пять лет. Половину кресел распределят по спискам партий, преодолевших пятипроцентный барьер. Другую половину мест получат победители выборов по одномандатным округам.

По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму-2021 в целом по России в первый день голосования составила 16,85% на 20-00 по московскому времени. Замглавы ЦИК Николай Булаев также сообщил, что явка на онлайн-голосование превысила 30%, передает агентство Nation News.
Политика,Николай Булаев,Центризбирком России,Госдума,
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