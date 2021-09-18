В России начался второй день выборов в Госдуму

В России начался второй день трехдневного голосования на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва. Первые участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 08:00 по местному времени (23:00 мск пятницы).

Избирательные участки по всей России будут работать с 8:00 до 20:00 в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Голосование определит 450 депутатов на следующие пять лет. Половину кресел распределят по спискам партий, преодолевших пятипроцентный барьер. Другую половину мест получат победители выборов по одномандатным округам.