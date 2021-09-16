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США пригласили Россию на саммит по климату

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
39 минут назад

США прислали России приглашение на саммит по энергетике и климату, который состоится 17 сентября в виртуальном формате, это приглашение рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

США пригласили Россию на саммит по климату
Фото: ReutersReuters

«Да, Россия приглашалась. Сейчас это приглашение рассматривается», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет 17 сентября саммит по энергетике и климату в виртуальном формате. Главной темой встречи с участием глав государств с крупнейшими экономиками мира, будет «активизация борьбы с целью противодействия глобальному климатическому кризису».

Также Байден заострит внимание на том, что «срочно требуются активные действия по климату», а также на том, какие «экономические выгоды» это может принести. Он призовет мировых лидеров взять на себя дополнительные обязательства в данной сфере.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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