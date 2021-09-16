США пригласили Россию на саммит по климату

США прислали России приглашение на саммит по энергетике и климату, который состоится 17 сентября в виртуальном формате, это приглашение рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Да, Россия приглашалась. Сейчас это приглашение рассматривается», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет 17 сентября саммит по энергетике и климату в виртуальном формате. Главной темой встречи с участием глав государств с крупнейшими экономиками мира, будет «активизация борьбы с целью противодействия глобальному климатическому кризису».