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В России начались трехдневные выборы

Lenta.ruиещё 8
16 минут назад

В России началось трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. Первыми в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке, следует из информации на сайте Центризбиркома.

В России начались трехдневные выборы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Граждане России будут выбирать депутатов Госдумы, одновременно с этим в 39 регионах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов. Еще в трех субъектах губернаторов выберут голосованием членов парламента.

Спустя час после Камчатки начнут работу участки на территориях, живущих по Магаданскому времени. Еще через час стартует голосование во Владивостоке и его часовом поясе. Затем последовательно в Якутске, Иркутске и Красноярке.

В 5 часов утра по Москве начнутся выборы в Омске, через час — в регионах, использующих Екатеринбургское время, а еще спустя час — в субъектах, живущих по Самарскому времени.

В 8 утра по Московскому времени начнется голосование в столице России и регионах, расположенных в том же часовом поясе. Наконец, последними, в 9 утра по Москве, заработают участки самого западного региона России — Калининградской области.

Единый день голосования в 2021 году назначен в России на 19 сентября. При этом избирательные участки по всей стране будут работать в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

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