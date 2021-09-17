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Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина

Российская Газетаиещё 6
33 минуты назад

Те десятки людей в окружении Владимира Путина, которые не сделали вовремя ревакцинацию и заболели коронавирусом, уволены не будут. "Нет, это никак не отразится", - сказал Песков.

Песков рассказал о самочувствии Путина
Фото: ТАССТАСС

"Слава богу, случаев тяжелого течения нет ни у кого. У кого-то бессимптомно, у кого-то в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты", - пояснил он.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, сколько человек отвечают за обеспечение президента, сославшись на то, что это не публичная информация.

Путин сдал тест на коронавирус

На вопрос, как долго продлится самоизоляция Путина, Песков заметил, что пока не может точно сказать.

Политика,Безопасность,COVID-19,Владимир Путин,
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