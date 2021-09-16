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Песков назвал минимальный срок самоизоляции Путина

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал минимальный срок самоизоляции президента России Владимира Путина. Его слова в четверг, 16 сентября, приводит ТАСС.

Песков назвал срок самоизоляции Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, глава государства будет находиться на изоляции не меньше недели.

«Точную продолжительность сейчас сказать нельзя», — отметил он.

Песков также рассказал, что российский лидер проходит необходимое тестирование на коронавирус и работает в обычном режиме.

Ранее Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), упомянул, что будет находиться на самоизоляции несколько дней.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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