Песков назвал срок самоизоляции Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал минимальный срок самоизоляции президента России Владимира Путина. Его слова в четверг, 16 сентября, приводит ТАСС.

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По его словам, глава государства будет находиться на изоляции не меньше недели.

«Точную продолжительность сейчас сказать нельзя», — отметил он.

Песков также рассказал, что российский лидер проходит необходимое тестирование на коронавирус и работает в обычном режиме.