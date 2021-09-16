Песков назвал срок самоизоляции Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал минимальный срок самоизоляции президента России Владимира Путина. Его слова в четверг, 16 сентября, приводит ТАСС.
По его словам, глава государства будет находиться на изоляции не меньше недели.
«Точную продолжительность сейчас сказать нельзя», — отметил он.
Песков также рассказал, что российский лидер проходит необходимое тестирование на коронавирус и работает в обычном режиме.
Ранее Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), упомянул, что будет находиться на самоизоляции несколько дней.