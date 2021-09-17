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Путин на выборах в Госдуму проголосует онлайн

Ura.Ruиещё 6
3 часа назад

Президент России Владимир Путин из-за самоизоляции будет голосовать на выборах в Госдуму удаленно. Об этом во время общения с журналистами сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин на выборах в Госдуму проголосует онлайн
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Президент будет голосовать на электронном голосовании», — сказал Дмитрий Песков на конференц-колле. Представитель Кремля не уточнил, когда именно будет голосовать Путин, пообещав проинформировать позже.

Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Ожидается, что он пробудет на самоизоляции несколько дней. Выборы в Госдуму в РФ проходят с 17 по 19 августа.

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