Обращение Путина к россиянам перед выборами в Госдуму сняли на видео

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по случаю выборов в Госдуму. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
«Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию. На ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины, в интересах нашего народа и каждого гражданина России» - сказал президент РФ.
Выборы в Государственную думу пройдет с 17-го по 19-тое сентября. В ГД избирается 450 депутатов: 225 депутатов - по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов - от политических партий, по федеральному избирательному округу.