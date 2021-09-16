Обращение Путина к россиянам перед выборами в Госдуму сняли на видео

«Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию. На ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины, в интересах нашего народа и каждого гражданина России» - сказал президент РФ.