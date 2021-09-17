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Турчак проголосовал на выборах в Госдуму

Газета.Ruиещё 13
25 минут назад

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в Московском районе Санкт-Петербурга.

Турчак проголосовал на выборах в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я сегодня здесь на избирательном участке в своем родном Московском районе сделал свой выбор. Мне кажется, мой выбор очевиден. Я проголосовал за будущее нашей страны, за ее развитие, за развитие своего родного города", - сказал Турчак.

Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. В Санкт-Петербурге выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

В бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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