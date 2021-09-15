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Аксенов заявил, что против Крыма работают «армии ботов» с Украины

ТК «Звезда»
1 час назад

Украинские власти преследуют цель дестабилизировать обстановку в Крыму, поссорить людей и вбить клин между людьми разной национальности на полуострове. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов заявил об армии ботов из Украины
Фото:  pixabay.com pixabay.com

Как заявил губернатор, со стороны должностных лиц Украины продолжается все та же тактика - террор, дестабилизация и провокации.

«Армии ботов работают в крымском направлении дистанционно. Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по различным направлениям, дают информационные поводы с целью разжигания у нас на полуострове ненависти друг к другу. Ничего у них не получится», - сообщил Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Глава Крыма напомнил, что у жителей российского полуострова в отношении межнационального согласия проживающих на нем людей разных народностей наблюдается полное единство и взаимопонимание.

Крым стал российским регионом после проведенного там всенародного референдума в марте 2014 года. В результате голосования 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за обратное вхождение полуострова в состав России.

Политика,Сергей Аксенов,Республика Крым,Украина,
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