Аксенов заявил об армии ботов из Украины

Украинские власти преследуют цель дестабилизировать обстановку в Крыму, поссорить людей и вбить клин между людьми разной национальности на полуострове. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

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Как заявил губернатор, со стороны должностных лиц Украины продолжается все та же тактика - террор, дестабилизация и провокации.

«Армии ботов работают в крымском направлении дистанционно. Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по различным направлениям, дают информационные поводы с целью разжигания у нас на полуострове ненависти друг к другу. Ничего у них не получится», - сообщил Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Глава Крыма напомнил, что у жителей российского полуострова в отношении межнационального согласия проживающих на нем людей разных народностей наблюдается полное единство и взаимопонимание.