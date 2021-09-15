Жириновский  перепутал татарский и турецкий языки.Видео

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к татарским избирателям перепутал языки и заговорил на турецком. Видео опубликовал Telegram-канал URA.RU.
«Я, пользуясь случаем, по-татарски обращаюсь ко всем жителям, знающим татарский язык в нашей стране», — сказал Жириновский.
После этого лидер ЛДПР начал говорить на турецком языке. Вначале он заявил о победе ЛДПР на выборах, после чего процитировал стихотворение турецкого поэта и журналиста Фикрета Тевфика, посвященное борьбе против эксплоататоров.