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Жириновский  перепутал татарский и турецкий языки.Видео

Александр Кузьмин
15 минут назад

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к татарским избирателям перепутал языки и заговорил на турецком. Видео опубликовал Telegram-канал URA.RU.

«Я, пользуясь случаем, по-татарски обращаюсь ко всем жителям, знающим татарский язык в нашей стране», — сказал Жириновский.

После этого лидер ЛДПР начал говорить на турецком языке. Вначале он заявил о победе ЛДПР на выборах, после чего процитировал стихотворение турецкого поэта и журналиста Фикрета Тевфика, посвященное борьбе против эксплоататоров.

Политика,Видео,Владимир Жириновский,ЛДПР,РИА Ura.ru,
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