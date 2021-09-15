Жириновский  перепутал татарский и турецкий языки.Видео

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к татарским избирателям перепутал языки и заговорил на турецком. Видео опубликовал Telegram-канал URA.RU.

После этого лидер ЛДПР начал говорить на турецком языке. Вначале он заявил о победе ЛДПР на выборах, после чего процитировал стихотворение турецкого поэта и журналиста Фикрета Тевфика, посвященное борьбе против эксплоататоров.