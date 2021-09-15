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Кадыров пообещал сжечь Закаева

News.ruиещё 2
1 час назад

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил смертью бывшему бригадному генералу непризнанной Чеченской республики Ичкерии Ахмеду Закаеву. На данный момент экс-террорист находится в Великобритании, которая предоставила ему политическое убежище. Об этом глава Чечни заявил в ходе прямого эфира в Instagram cо спикером парламента республики Магомедом Даудовым. Перевод их беседы с чеченского приводит «Кавказ. Реалии» (признан властями РФ иноагентом).

Кадыров пообещал сжечь Закаева
Фото: ramzan/vk.comramzan/vk.com

Президент Чечни выражает глубокое осуждение заявлений Закаева об личности его отца — первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Если ты ещё раз произнесёшь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем, я сожгу тебя в синем пламени, если назовёшь имя моего отца, — негодует чеченский лидер.

Кадыров также отметил, что бывший бригадный генерал чеченских сепаратистов не имеет своего мнения и является марионеткой в чужих руках, которая не выполняет своих обещаний.

После входа федеральных войск в Чечню в 2000 году Закаев покинул территорию России. С 2001 года находится в федеральном розыске как террорист. В 2002 году из Дании перебрался в Лондон, где был арестован Интерполом. Почти год продолжались судебные слушания, однако обвинения в убийствах и похищениях с боевика были сняты. В 2003 году Великобритания отказалась выдать России бывшего генерала Ичкерии как того, кому грозит жестокое обращение в случае экстрадиции.

Ранее Кадыров пригрозил физической расправой бывшему полевому командиру и эмиссару чеченских боевиков Ахмеду Закаеву, проживающему в Великобритании. Имя Закаева не упоминается в обращении чеченского лидера, но Кадыров называет город, в котором живёт Закаев — Лондон, а также указывает на его актёрское образование.

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