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Захарова раскрыла схему взаимодействия Москвы с талибами

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Посол и посольство России в Афганистане — это опорные точки в контактах между Москвой и движением «Талибан» (запрещено в РФ). Такую схему взаимодействия на брифинге раскрыла представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова раскрыла схему взаимодействия Москвы с талибами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что в российском посольстве очень активно ведут рабочие контакты с новыми властями республики. Также Захарова назвала важным участником схемы взаимодействия с талибами Замира Кабулова, спецпредставителя президента РФ по Афганистану.

В первую очередь через Кабулова ведутся переговоры об обеспечении безопасности персонала российских загранучреждений, а также граждан РФ и стран СНГ.

Также на брифинге Захарова выразила опасения Кремля относительно того, что на фоне миграционной ситуации в регионе из Афганистана в соседние страны могут проникнуть террористы. По ее словам, для проникновения на территории других государств боевики могут использовать гуманитарные лозунги и призывы о помощи беженцам.

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