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МИД назвал причину контактов Москвы с "Талибаном"

Газета.Ru
24 минуты назад

РФ поддерживает контакты с «Талибаном (организация запрещена в России)», чтобы исключить риски для соседних стран в Центральной Азии. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

МИД назвал причину контактов Москвы с «Талибаном»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данном этапе мы поддерживаем с ними контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам, которые касаются снятия любых рисков для наших центральноазиатских соседей», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) приняла заявление о ситуации в Афганистане.

Накануне президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мерзиеев обсудили в телефонном разговоре обстановку в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан».

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула.

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