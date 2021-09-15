МИД назвал причину контактов Москвы с "Талибаном"

РФ поддерживает контакты с «Талибаном (организация запрещена в России)», чтобы исключить риски для соседних стран в Центральной Азии. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

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«На данном этапе мы поддерживаем с ними контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам, которые касаются снятия любых рисков для наших центральноазиатских соседей», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) приняла заявление о ситуации в Афганистане.

Накануне президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мерзиеев обсудили в телефонном разговоре обстановку в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан».