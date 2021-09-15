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Первый замгенпрокурора России Буксман покидает свой пост

Газета.Ru
35 минут назад

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста для нахождения на службе, 17 сентября ему исполняется 70 лет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Первый замгенпрокурора России Буксман покидает свой пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает издание, после отставки Буксман может продолжить заниматься преподавательской или научной деятельностью, в том числе в Генпрокуратуре. В настоящее время указ президента России Владимира Путина об освобождении генпрокурора от должности пока только готовится. Предполагается, что он будет уволен после отпуска.

В Генпрокуратуре Александр Буксман руководил главным управлением по надзору за исполнением федерального законодательства, информационно-аналитическое управление, управление правовой статистики и управление по противодействию коррупции. Также он должен был контролировать работу отдельных природоохранных прокуратур — на Амуре и Байкале.

В январе прошлого года сообщалось, что Александр Буксман покидает свой пост первого замгенпрокурора России, самолично подав в отставку.

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